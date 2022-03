L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato il man of the match della gara di ieri contro l’Hellas Verona; il centravanti non si sbilancia sulla lotta Scudetto.

Victor Osimhen ha analizzato così la vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona grazie alla sua doppietta. “Dopo la sconfitta contro il Milan, che ha fatto male, è stata in un certo senso una risposta. E’ una risposta forte, su un campo difficile e contro una squadra molto organizzata”.

“Ma abbiamo meritato di vincere. Mi sto allenando molto per cercare di migliorare questo fondamentale che è il colpo di testa, anche coi terzini Mario Rui e Di Lorenzo che mettono tanti cross, in modo che io possa sentirmi bene. E’ uno step quello che abbiamo raggiunto oggi, ma per credere veramente nello scudetto dobbiamo cercare di vincerle tutte, guardando ovviamente anche gli altri“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG