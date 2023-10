L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha detto la sua sull’avvio di stagione di Chukwueze al Milan, suo compagno in nazionale

Intervenuto in diretta sul canale Twitch di TV Play, Victor Osimhen non ha dubbi sulle qualità di Samuel Chukwueze. Queste le dichiarazioni del centravanti del Napoli sul nuovo arrivato in casa Milan, finora rimasto ancora in ombra.

LE PAROLE – «Chuk è un grande talento per la sua età. Anche io ho fatto fatica anche io i primi due mesi in Italia. La Serie A è un campionato molto competitivo. Veniva da un campionato diverso, posso scommettere la mia vita sul suo talento. Deve credere nel suo talento e verrà fuori».

