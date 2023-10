Arrivano novità dall’ultimo allenamento del Napoli in vista della gara contro il Milan: Osimhen assente alla seduta odierna

La presenza di Victor Osimhen è in dubbio per Napoli-Milan? L’attaccante nigeriano è alle prese con una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra e sicuramente non ci sarà contro i rossoneri.

Inoltre, come riferisce Gianluca Di Marzio, il nigeriano era assente all’allenamento di oggi per motivi personali, come d’accordo con il presidente De Laurentiis.

The post Napoli Milan, Osimhen salta l’allenamento: il motivo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG