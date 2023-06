Osimhen lascia il Napoli? Per De Laurentiis il prezzo è lo stesso di Mbappé, intanto c’è stato un incontro per il rinnovo

Chiede tanto De Laurentiis per Osimhen. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, se qualcuno vorrà portare via il nigeriano dal Napoli dovrà spendere quasi 200 milioni di euro, perchè per il numero uno partenopeo vale quanto Mbappé.

Intanto c’è stato un incontro con il procuratore Calenda, che ha ricevuto una proposta da 6 milioni più bonus per il rinnovo. Al momento nessun passo in avanti.

The post Osimhen lascia il Napoli? Per De Laurentiis il prezzo è lo stesso di Mbappé appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG