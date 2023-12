Osimhen vince il Pallone d’Oro africano: «Atti eroici per il Napoli». L’attaccante nigeriano premiato alla CA

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha vinto il Pallone d’Oro africano 2023. Ecco il comunicato ufficiale della CAF.

COMUNICATO – «L’attaccante nigeriano Victor Osimhen è stato nominato Giocatore dell’anno CAF 2023 per i suoi atti eroici per il suo paese e il suo club. La superstar dei Super Eagles ha conquistato il gong del CAF alla cerimonia di premiazione di lunedì a Marrakech dopo che la sua sovrabbondanza di gol ha ispirato il trionfo dello scudetto del Napoli la scorsa stagione. Osimhen ha superato le sfide del terzino marocchino Achraf Hakimi e dell’attaccante egiziano Mohammed Salah aggiudicandosi il più grande premio individuale del calcio africano. Il pezzo forte del Napoli ha vinto l’ambito premio dopo aver portato il suo club al primo titolo di Serie A in oltre tre decenni. L’onore ha coronato un anno straordinario per il potente attaccante che ha anche portato la Nigeria alla Coppa d’Africa del 2023 con 10 gol per finire come capocannoniere delle qualificazioni. L’attaccante italiano ha segnato 27 gol su tutti i fronti mentre gli artisti del Napoli hanno illuminato il calcio italiano. In tal modo, il 24enne è diventato il primo giocatore del Napoli a diventare capocannoniere del calcio italiano dai tempi di Diego Maradona nel 1987/88. Osimhen è ora il primo vincitore nigeriano del premio maschile dopo Kanu Nwankwo nel 1999, dopo un’altra prolifica stagione. I suoi gol hanno portato il Napoli al primo titolo in Serie A dai tempi di Maradona, un trionfo che pochi avevano previsto la scorsa estate».

The post Osimhen vince il Pallone d’Oro africano: «Atti eroici per il Napoli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG