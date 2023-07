Osorio Milan: sirene inglesi per lui, due club interessati! Per il giovane esterno la cifra richiesta è di 10 milioni

Nuovo nome spunta nel mercato del Milan: si tratta di Dario Osorio, esterno offensivo classe 2004 dell’Universidad de Chile.

Secondo quanto riportato dal The Sun, non manca la concorrenza, soprattutto dalla Premier League: sul giocatore ci sono anche West Ham e Wolverhampton. L’offerta per strapparlo via dal Cile è di 10 milioni.

