Il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter tra Milinkovic Savic e Frattesi, passando per le cessioni

Intervenuto dagli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha espresso le proprie sensazioni riguardo all’interesse da parte dell’Inter per Milinkovic Savic, sottolineando come per i nerazzurri le priorità siano altre: ovvero Lukaku e Frattesi.

LE PAROLE –: «Ieri abbiamo sentito dire a Marotta che l’operazione Frattesi è scollegata da quella di Brozovic, ma in realtà l’Inter ha bisogno di un’entrata per procedere. Ora bisogna decidere se dare priorità all’affare Frattesi o a quello Lukaku con il Chelsea. La mia sensazione è che prima proveranno a stringere per Frattesi. Non credo ci sia spazio per un’operazione Milinkovic, visto che per Frattesi una trattativa è stata portata avanti, mentre con la Lazio non esiste. L’unica cosa che l’Inter ha fatto per Milinkovic è stata chiedere ai biancocelesti quanto vogliono per il cartellino, la risposta è stata 40 milioni o forse anche più. Quindi, a sensazione, l’Inter proverà a chiudere per Frattesi».

L’articolo Biasin: «Milinkovic Savic all’Inter? Vi dico le mie sensazioni» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG