Heiko Vogel, direttore sportivo del Basilea, ha parlato così di Darian Males e del riscatto non esercitato per comprarlo dall’Inter

Intervenuto ai microfoni di Blick, Heiko Vogel, direttore sportivo del Basilea ha chiarito la posizione del club in merito a Darian Males. Il calciatore era in prestito dall’Inter, ma il club svizzero ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato attorno ai 4 milioni di euro.

LE PAROLE –: «Trattenere Males? Tocca a noi. Perché ha senso per noi trovare una soluzione. Se dovessimo perdere lui, Amdouni e Zeqiri come li sostituiremmo? Dobbiamo sempre essere creativi».

