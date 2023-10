L’ex allenatore di Inter e Napoli, Ottavio Bianchi, ha ripercorso la propria carriera alla vigilia del suo ottantesimo compleanno

Intervistato da Il Mattino in vista del suo ottantesimo compleanno che sarà domani, Ottavio Bianchi ha ripercorso la sua carriera da allenatore, tornando anche sulla sua esperienza all’Inter.

SU MARADONA – «Era semplicissimo avere a che fare con Maradona, il problema era sempre avere a che fare con chi pensava di essere Maradona…. Una volta, a San Siro, prima di una partita con l’Inter, palleggiava con un limone e tutti attorno lo guardavano estasiati. Allora io ne presi un altro e iniziai anche io, ne feci uno in più. Per tutto l’anno non ha fatto che chiedermi la rivincita ma non l’ha mai avuto. Sapevo che mi avrebbe massacrato».

A QUALE SQUADRA SONO PIÙ AFFEZIONATO? – «Credo di aver “bucato” solo all’Inter. Per il resto ad Avellino, Como, Napoli e Roma credo di aver sempre dato il massimo e lasciato un ricordo stupendo».

L’articolo Ottavio Bianchi: «Ho bucato solo all’Inter, Maradona una volta a San Siro…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG