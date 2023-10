Ottavio Bianchi, in occasione del suo 80esimo compleanno (domani) è stato intervistato da Il Mattino. Le sue dichiarazioni

Ottavio Bianchi, in occasione del suo 80esimo compleanno (domani) è stato intervistato da Il Mattino. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Che c’è da festeggiare? Starò a casa con i miei figli, senza festa. Ottant’anni sono tanti, ma non ci penso. Maradona mi ha battuto ad una gara di palleggi? Certo, a San Siro, prima di una partita con l’Inter. Palleggiava con un limone, tutti attorno lo guardavano estasiati. Allora io ne presi un altro e iniziai anche io, ne feci uno in più. Per tutto l’anno non ha fatto che chiedermi la rivincita ma non l’ha mai avuto. Sapevo che mi avrebbe massacrato. Il Napoli di Garcia Come fa a piacere o no una squadra dopo un mese? Serve tempo per dare un giudizio, è un insegnamento dei miei vecchi maestri».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG