Ottolini (ds Genoa): «Gudmundsson, Frendrup e Barrenechea, vi dico tutto». Le dichiarazioni del dirigente rossoblù

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, è intervenuto in diretta su TvPlay. Le parole sui nomi sull’asse Genoa-Juve.

GUDMUNDSSON E BARRENECHEA – «Vogliamo fare più punti possibili da qui alla fine del campionato, poi come management dobbiamo farci trovare pronti su più scenari possibili. Adesso è presto per capire cosa succederà, è importante farsi trovare pronti per qualsiasi scenario. Il Genoa in generale è una squadra seguita, lo vediamo anche dagli accrediti delle nostre partite in casa. Ci sono persone con cui abbiamo contatti in Europa ma per il momento non c’è molto altro. È normale avere rapporti con altri club, ma di concreto per ora non c’è niente. Ci sono club che hanno chiesto informazioni su alcuni giocatori come Gudmundsson, ma al momento siamo solo concentrati sulla stagione in corso. Barrenechea è un giocatore che conosco bene, ma in quel ruolo abbiamo altri centrocampisti. È una voce che è uscita, ma non c’è niente di concreto».

GUDMUNDSSON E FRENDRUP – «Per quanto riguarda Albert Gudmundsson abbiamo avuto interessamenti ma non li abbiamo considerati perché eravamo convinti che anche in Serie A grazie alle sue grandi qualità avrebbe fatto benissimo. Frendrup non ti salta agli occhi nella partita secca ma vedendolo durante la settimana negli allenamenti ci dà qualcosa di particolare. È un ragazzo che merita quello che sta ottenendo».

The post Ottolini (ds Genoa): «Gudmundsson, Frendrup e Barrenechea, vi dico tutto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG