Ouedraogo Milan: clausola e concorrenza, tutto quello che bisogna sapere riguardo al giovane centrocampista

Il Milan è concretamente interessato ad Assan Ouedraogo, astro nascente di proprietà dello Schalke 04 e che fa gola a tante big europee. Calciomercato.com ha fatto il punto su questo profilo.

Il 17enne ha una clausola rescissoria che si attiva nel 2024 e che ammonta a 20 milioni di euro per i club esteri (leggermente inferiore per le società tedesche). La concorrenza, come detto, è folta: come i rossoneri, anche Everton, Brighton, Liverpool, Bayern Monaco e Lipsia si sarebbero già fatti avanti per il giocatore.

