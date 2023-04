La società pensa a blindare il gioiellino della Primavera di Chivu, sempre più decisivo

La rete che è valsa la vittoria dell’Inter Primavera sulla Juve, mette ancora di più i riflettori addosso a Enoch Owusu, gioiello nerazzurro classe 2005.

Come ripotato da Gazzetta.it, la società sarebbe già al lavoro per blindare il giocatore ed evitare una fuga alla Gnonto, scappato dalla Pinetina troppo presto. Il ragazzo ha rinnovato fino al 2025, con promesse future di essere il punto fermo della squadra Primavera anche l’anno prossimo, magari con qualche presenza in prima squadra.

L'articolo Owusu, futuro lontano dall'Inter? Le idee della società proviene da Inter News 24.

