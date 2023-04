L’ex calciatore ha analizzato la partita di Champions League dei nerazzurri

Parlando di Inter Benfica, Antonio Cassano durante la BoboTv, ha analizzato la prestazione della squadra nerazzurra.

LE PAROLE- «I giocatori si gestiscono da soli in quelle partite, le fanno da soli: le qualità le hanno e vanno da soli. Lautaro ha fatto un gran gol, Dimarco ha messo una palla pazzesca: Mkhitaryan spesso lo vedi in ombra ma è stato ancora decisivo. L’Inter è questa, io non posso pensare che con questa squadra sia a -20 dal Napoli: deve fare 95 punti. Secondo me non ha fatto una partita top, la gente allo stadio li ha accompagnati: però ha meritato la qualificazione»

L’articolo Cassano: «L’Inter ha meritato la qualificazione, ma non ha fatto una partita top» proviene da Inter News 24.

