Pacchioni analizza il problema del Milan: «Ha una fase difensiva troppo morbida e Leao…». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Pacchioni è intervenuto a TMW Radio per analizza il match tra Milan e Napoli, parlando anche delle prestazioni di Leao.

PAROLE – «Leao ha l’etichetta del giocatore fumoso e sta facendo fatica a togliersela. E’ incostante come il Milan. Serve rendimento nella stagione e anche nei 90 minuti, questo è il problema del Milan e anche di Leao. E’ una squadra che è in serie positiva ma che va sotto con tante squadre, ha una fase difensiva troppo morbida. Sarei curioso di vedere Leao con una guida come Conte».

