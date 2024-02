Allenatore Milan, ecco i fantastici 5 per il dopo Pioli: ma i loro stipendi fanno paura a Furlani. Le ultime

Seppur Furlani e Ibrahimovic abbiano ribadito la loro fiducia nei confronti di Pioli sono tanti i profili che sono stati accostati al Milan per la prossima stagione.

Conte, Thiago Motta, Potter, Klopp e l’ultimo, il più in voga, Lopetegui. Nonostante questo gli stipendi che richiedono la maggior parte di questi tecnici sono molto alti. L’ultima esperienza di Conte al Tottenham l’aveva portato a firmare un contrato da 17 milioni di euro. L’allenatore del Bologna è forse quello più abbordabile in quanto percepisce 2 milioni netti a stagione. Per Potter e Klopp si parla di cifre sopra ai 10 milioni mentre Lopetegui nella sua ultima esperienza percepiva 3 milioni di euro.

The post Allenatore Milan, ecco i fantastici 5 per il dopo Pioli: ma i loro stipendi fanno paura a Furlani appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG