Carlo Pacifici, presidente Aia, ha parlato a margine del Premio Andrea Fortunato del rapporto tra arbitri e allenatori

Carlo Pacifici, numero uno dell’AIA, ha parlato così a margine del Premio Andrea Fortunato al Coni dopo le polemiche degli allenatori della Serie A verso gli arbitri. Le dichiarazioni rportate dall’Ansa.

PAROLE – «Il rapporto con gli allenatori non è complicato, qualche settimana fa ci siamo ritrovati a Lissone per parlare di obiettivi comuni. Non c’è alcun cortocircuito, da parte nostra non c’è chiusura nei confronti di nessuno, ma solo massima collaborazione. Gli obiettivi si raggiungono se ci si confronta, bisogna fare attenzione però a non superare il limite di rispetto reciproco che fa parte dello sport in generale».

