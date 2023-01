Alessandro Bianchi, presidente del Padova, ha commentato l’episodio che è avvenuto al termine della partita contro la Juventus Next Gen

Il Padova, tramite una nota del presidente Alessandro Bianchi ha commentato l’episodio avvenuto al termine della partita contro la Juventus Next Gen. Mirabelli, dirigenti ex Milan, ha infatti litigato in maniera accesa con un tifoso arrivando anche alle mani.

COMUNICATO – «Siamo profondamente rattristati per l’episodio avvenuto alla fine della partita di ieri, che auspichiamo possa essere ricomposto in tempi brevissimi. Il rapporto con i nostri tifosi è fondamentale: a loro voglio dire che noi tutti stiamo lavorando per raggiungere il miglior risultato possibile, in primis il nostro direttore sportivo, che gode della massima fiducia da parte della proprietà. Mi auguro di cuore che questo momento, con il contributo di tutti, possa essere presto superato e che potremo guardare con maggiore serenità agli impegni che ci attendono».

