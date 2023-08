Giancarlo Padovan affossa il calcio femminile italiano dopo l’eliminazione delle azzurre dal Mondiale: le sue parole

Intervistato da TuttoCalcioFemminile, Giancarlo Padovan affossa così il calcio femminile italiano dopo l’eliminazione dal Mondiale.

LE PAROLE – «Ci siamo illusi tutti che il Mondiale di 4 anni fa ci avesse portato oltre la dimensione provinciale. Non è così, siamo ancora provinciali, quella fu l’eccezione e non la regola. La regola purtroppo è che noi non superiamo il girone all’Europeo e al Mondiale. Il professionismo è stata una forzatura, un contentino al mondo e alla comunità sociale. Le ragazze devono avere gli stessi diritti degli uomini, tutte cose vere e sacrosante, ma oggi le società non ce la fanno più, perché il professionismo ha dei costi che neanche le società professionistiche maschili riescono a sostenere».

The post Padovan affossa il calcio femminile: «Professionismo solo un contentino alla comunità sociale» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG