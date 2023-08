Marinozzi sicuro sul possibile avvicendamento in attacco tra Vlahovic e Lukaku: ecco che cosa ha detto sui due

A Sky Sport, il giornalista Andrea Marinozzi ha così parlato dei possibili movimenti in attacco del calciomercato bianconero.

LE PAROLE – «Lukaku è più autonomo nel gioco offensivo, Vlahovic ha bisogno dei compagni per arrivare in porta. Chi ci guadagna per vincere subito? Visto il passato di Vlahovic, che ha incontrato anche diversi ostacoli, Lukaku alla Juventus potrebbe essere una ventata di aria fresca, anche se non per il valore assoluto dei due attaccanti».

