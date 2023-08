Vlahovic resiste: vuole restare alla Juve. Svelato anche il significato dell’esultanza dopo il gol al Real Madrid

Come riporta La Gazzetta dello Sport Dusan Vlahovic non ha cambiato l’idea che aveva un anno e mezzo fa, quando ha detto sì alla Juventus dribblando le ricche offerte arrivate dalla Premier League. Ha scelto la Signora per vincere e diventare grande ed è qui che vuole restare, anche senza coppe.

Vlahovic non ha chiesto la cessione, sa che potrebbe succedere e non si opporrebbe. Il messaggio che vuole far passare — e l’esultanza dopo il gol al Real così come la foto postata su Instagram ne sono una conferma — è che non è una sua scelta ma un’esigenza della società. Se potesse decidere lui darebbe la priorità al Psg, l’unico club a essersi fatto avanti in maniera decisa con il suo procuratore, Darko Ristic, anche perché vuole giocare la Champions, ma ascolterà un’eventuale proposta del Chelsea se i Blues troveranno un accordo con la Juve nello scambio per Lukaku.

