Lukaku Juve, una telefonata lo avvicina a Torino: così si chiude. Tutti i dettagli sulla trattativa col Chelsea che coinvolge Vlahovic

Come riferisce il Corriere dello Sport sarà un weekend di lavoro sull’asse Torino-Londra per lo scambio Vlahovic Lukaku. Poi si entrerà nel vivo a inizio settimana: da lunedì ogni giorno è buono per un nuovo contatto telefonico.

Una call tra le due dirigenze consentirà di fare il punto della situazione e provare a limare una volta per tutte, in modo definitivo, la distanza che ancora permane tra i due club. Distanza non enorme, beninteso, una decina di milioni. La richiesta iniziale di Cristiano Giuntoli è stata di 40-50 milioni. Esagerata, secondo la visione di Stamford Bridge, dove non ci sono margini per fare follie. Così l’offerta di partenza dei Blues di 20 milioni è stata rispedita al mittente. Schermaglie, insomma, cui sono seguiti passi avanti di progressivo avvicinamento: a quota 30-35 milioni si può chiudere ed è questo il traguardo che il calciomercato Juve intende raggiungere.

The post Lukaku-Juve, una telefonata lo avvicina a Torino: così si chiude. Tutti i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG