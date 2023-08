Iling Juve, Allegri gli cambia ruolo: così può restare in rosa. La fascia sinistra dovrebbe sarà competenza di Kostic e Cambiaso

Come riportato da Tuttosport Samuel Iling-Junor ha concretizzato le opportunità della tournée per dimostrare di sapersi adattare a un ruolo inedito, quello di mezzala, che Allegri continua a vedere idoneo per una sua evoluzione futura. Anche perché a sinistra ora ci sono Kostic e Cambiaso.

Dalla Premier per il momento non ci sono segnali, ma tutto potrebbe cambiare: nel frattempo Iling si è giocato bene le sue carte con la Juventus.

