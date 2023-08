Allenamento Juve allo Stadium: entusiasmo alle stelle, esauriti i 20 mila biglietti gratuiti per assistere alla seduta

Come riporta Tuttosport c’è grande voglia di Juventus tra i tifosi che mercoledì prederanno d’assalto lo Stadium in occasione dell’allenamento aperto organizzato dal club.

Sarà aperto al pubblico l’intero primo anello dello Stadium, per oltre ventimila persone presenti sugli spalti. Ventimila fan bianconeri che hanno prenotato gratuitamente il biglietto e che potranno vedere e ascoltare da pochi metri un’intera seduta d’allenamento (inizio alle 18.30), che prevederà anche una partitella in famiglia a tutto campo, con alcuni ragazzi della Next Gen di Massimiliano Brambilla o della Primavera di Paulo Montero a rimpinguare i ranghi della prima squadra.

