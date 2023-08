McKennie fuori forma, ma ha convinto lo stesso Allegri: ecco come il texano della Juve si è guadagnato la conferma

Come riporta Tuttosport nonostante la condizione fisica di Weston McKennie non sia ottimale, la Juventus e Massimiliano Allegri sarebbero comunque contenti del rendimento del texano e da qui nasce l’idea di tenerlo in rosa.

Prima della partenza per la California, sembrava che McKennie non dovesse nemmeno prendere quell’aereo, perché nel ristretto gruppo di elementi fuori rosa. Invece l’ex Leeds è stato ripescato da Max e dal club: per il primo era importante la sua presenza in tour dal punto di vista numerico, a causa delle assenze pesanti in quel ruolo di Rabiot e Fagioli, oltre alla indisponibilità prolungata di Pogba; per il secondo era preziosa la presenza di un altro nazionale americano conosciuto e cercato dagli sponsor, in due settimane cruciali anche per il brand e la politica di marketing. Poi certo Wes ci ha pure messo del suo per cercare di convincere Allegri e Giuntoli: la prestazione con il Real Madrid, soprattutto nei 30 minuti iniziali.

