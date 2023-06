Giancarlo Padovan ha detto la sua opinione sul centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic in ottica futura

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del futuro del centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic.

LE PAROLE – «Brozovic secondo me sarebbe ancora utile all’Inter, ma parliamoci chiaro: come tutte le società italiane, l’Inter deve prima vendere per comprare. L’offerta si è alzata, se si trova l’accordo Brozovic andrà. Gli arabi vogliono fare sul serio, in ottica ».

