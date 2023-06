Il futuro dell’attaccante Correa sembra già scritto, ma occorrerà lavorare molto di strategia per accontentare l’Inter

Che Correa sia destinato a lasciare l’Inter è un dato di fatto, ma dall’altra parte c’è ancora un nodo su cui bisognerà lavorare: il “come” cedere un giocatore che economicamente è difficile recuperare (sono stati pur spesi 30 milioni).

Lui vorrebbe rimanere in Italia, ma al tempo stesso non gli dispiacerebbe giocare in Premier League. Se dovessero arrivare offerte non all’altezza, utilizzarlo come pedina di scambio potrebbe essere una strategia per potenziare il reparto offensivo.

L’articolo Correa, e se la soluzione per l’Inter fosse l’opzione scambio secco? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG