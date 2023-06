Su calciomercato.com, Giancarlo Padovan consiglia il colpo Icardi alla Juventus.

PADOVAN – «Perché nessuna squadra italiana, bisognosa di un attaccante, pensa a Mauro Icardi? Forse perché si è lasciato male con l’Inter? Fossi un’antagonista lo considererei un plus. Perché ha giocato in un campionato meno competitivo del nostro? Ammesso che sia vero, e ne dubito, in stagione ha fatto 26 presenze, realizzando 23 gol, otto assist e vincendo il campionato turco con il Galatasaray. Tanto per fare un esempio, ad Allegri andrebbe benissimo, di sicuro meglio di Vlahovic che ha solo il vantaggio di essere assai più giovane, ma non più bravo».

