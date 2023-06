Pau Torres Juve, il difensore verso l’Aston Villa. Trattativa in corso col Villarreal, le ultime

Come riportato da Fabrizio Romano, l’Aston Villa sta avanzando nelle trattative per la firma di Pau Torres. Non c’è ancora l’accordo, ma Villans e Villarreal stanno discutendo in queste ore.

Il Bayern Monaco ha deciso di puntare su Kim ed ora l’Aston Villa spinge per la firma di Torres, su forte richiesta di Unai Emery. La Juventus, invece, è sempre più lontana.

