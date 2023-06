Zaniolo esce allo scoperto sulla Juve e sui suoi sogni da bambino. E c’è un intreccio con Chiesa per l’arrivo in bianconero

«La Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare lì mi farebbe piacere». Se quella di Nicolò Zaniolo non è una dichiarazione d’amore nei confronti del club bianconero, allora poco ci manca. Con queste parole, il fantasista ha prepotentemente rilanciato la sua candidatura per un posto in attacco in vista della prossima stagione, quando a Torino potrebbe non esserci più quel Federico Chiesa di cui tanto si sta discutendo in questi ultimi giorni. Nico in e Fede out: un intreccio che nei prossimi mesi potrebbe trasformarsi in qualcosa di più se, dalla Premier, andranno a segno i tentativi che stanno mettendo in piedi per convincere l’ex viola a volare oltremanica.

Non sarà però una trattativa lampo, quanto più una simil maratona. Questo perchè da Torino, per privarsi del numero 7, chiedono almeno 60 milioni di euro, utili a riparare le perdite derivate dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Champions alla quale potrebbe prendere parte anche il Galatasaray che, almeno fino ai preliminari in programma ad agosto, vorrebbe trattenere in rosa il fantasista ex Roma, che dal canto suo non forzerebbe la mano per lasciare Istanbul da un giorno all’altro. Fare affari con i turchi, poi, non è affatto semplice: la richiesta che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro non verrà soddisfatta dai bianconeri, i quali preferirebbero mettere sul piatto il cartellino di qualche esubero per abbassare la richiesta economica. Si è parlato quindi di McKennie ma, anche, di quel Moise Kean con cui lo stesso Zaniolo ha ammesso di voler giocare. Alla Juve o da un’altra parte, questo, lo si vedrà solo tra qualche settimana.

The post Zaniolo, la Juve, il sogno da bambino e l’intreccio con Chiesa: cosa succede ora appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG