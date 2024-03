Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato la prossima sfida di campionato dell’Inter per poi parlare della Champions

Giancarlo Padovan ha commentato ai microfoni di Sky Sport il prossimo impegno dell’Inter in campionato, quello contro il Bologna.

IL PRONOSTICO – «L’Inter è più forte del Bologna, può andare con una testa leggermente rilassata senza sottovalutare il Bologna. Inzaghi è poco incline alle rotazioni ma domani le farà, primo perché può permetterselo e poi perché c’è l’Atletico. Andare avanti in Champions non è obbligatorio ma è lustrare la propria argenteria. Lo scudetto è vinto e non se ne parla più, l’argenteria va lustrata passando il turno. Poi vedremo i sorteggi»

