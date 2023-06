Su calciomercato.com, Padovan si è espresso così sul caso Giuntoli-Napoli e la Juve.

PADOVAN – «De Laurentiis deve avere un concetto tutto suo dei lavoratori e dei contratti che ne regolano le prestazioni. Soprattutto non contempla, non si sa poi perché, il libero istituto delle dimissioni che vengono presentate o rassegnate quando si vuole cambiare posto e datore di lavoro. Per cui, se il suo dipendente Cristiano Giuntoli, vuole andare alla Juventus ed è disposto a dimettersi, il presidente gli nega questa opportunità adducendo che “Giuntoli ha un contratto”. Come se avere il contratto fosse uguale ad avere una catena alla caviglia o al polso e obbligasse a restare, anche quando mancano la voglia o le condizioni».

