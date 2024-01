L’opinionista Giancarlo Padovan si è espresso sugli ultimi discutibili arbitraggi delle ultime gare dei nerazzurri.

Giancarlo Padovan se la prende con i vertici arbitrali nel corso di un editoriale su calciomercato.com che parte da quanto accaduto in Inter-Hellas Verona ma tocca anche partite giocate nelle settimane precedenti. “Le polemiche dopo Inter-Verona, per il mancato annullamento del gol di Frattesi, causa la gomitata di Bastoni a Duda, non solo non si sono placate, ma sono state addirittura rinfocolate dagli interventi dell’Aia, ovvero l’Associazione italiana arbitri”.

Arbitro Var

Critiche

“Se, da una parte, è lodevole che i vertici del corpo arbitrale abbiano riconosciuto l’errore di Nasca, cioè l’addetto al Var, dall’altra, è quantomeno discutibile che la stessa Associazione sia tornata indietro di dieci giorni per certificare il precedente di Genoa-Inter, quando non venne rilevato il fallo di Bisseck su Strootman, in occasione del gol di Arnautovic. L’irregolarità c’era e il gol andava annullato, ma l’ammissione, oltre che tardiva, è sembrata sospetta. Come se intorno al campo e intorno al calcio si volesse creare un clima di conflitto permanente”.

Precisazioni

“Ora, che l’Inter sia stata avvantaggiata da due topiche arbitrali è sicuro. Risulta meno comprensibile che sia stata proprio l’organizzazione arbitrale a buttare benzina sul fuoco. Il prodotto di questa attività è che critica e tifosi si stanno accapigliando nel sostenere – o nello smentire – che la capolista abbia quattro punti in più di quelli meritati sul campo. E, soprattutto, nel ribadire che esista una volontà superiore incline a favorire il successo dell’Inter sulla Juventus. Eppure, come non tutti ricorderanno, anche la Juventus ha usufruito di errori arbitrali“.

