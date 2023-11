Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista, ha fatto alcune considerazione sull’Inter e su Inzaghi in questa prima parte di stagione

Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista, ha fatto alcune considerazione sull’Inter e su Inzaghi in questa prima parte di stagione. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non mi stancherò mai di lodare il lavoro di Simone Inzaghi. Primo in serie A con l’Inter e primo nel girone di Champions. Non ha chiesto altri uomini a Marotta e Ausilio, non si è lamentato di quelli arrivati, ma ha lavorato sugli schemi offensivi, come un bravo artigiano impegnato nell’allestire il suo prodotto. Ma il vero capolavoro di Inzaghi è stata la conferma di Acerbi, voluto espressamente due anni fa, e in grado di fermare, a 35 anni, Osimhen, Giroud, Lukaku e Haaland. In tempi diversi, ma tutti con lo stesso esito: nessun gol subito».

L’articolo Padovan: «Inzaghi artigiano dell’Inter. Acerbi il vero capolavoro» proviene da Inter News 24.

