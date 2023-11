Sabato in campo alle ore 18 ci sarà Atalanta-Inter e al Gewiss Stadium torna, ma con la maglia dell’Inter Alessandro Bastoni

Il difensore classe ’99 è cresciuto nelle giovanili della Dea prima di trasferirsi a Milano in cambio di Bettella e soldi. Una scelta, quella dell’Inter, importante che ha poi mandato a giocare il giovanissimo centrale al Parma. Una stagione di apprendistato prima di tornare in nerazzurro con Conte e diventare sin da subito perno centrale della difesa a tre, marchio di fabbrica del tecnico.

Da giovane promessa dell‘Atalanta a certezza dell’Inter: in pochi anni si è guadagnato uno status importante e ora è anche uno dei difensori titolari della Nazionale azzurra. Questo è soltanto uno degli incroci di mercato fra le due squadre, che sabato si affronteranno per continuare nel loro buon momento di forma: l’Inter per mantenere il primo posto, la Dea per restare agganciata ai posti Champions.

L’articolo Bastoni, da giovane promessa all’Atalanta a certezza dell’Inter proviene da Inter News 24.

