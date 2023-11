L’Inter vuole fare sul serio per Djalo e in queste ultime ore avrebbe accelerato per convincere il centrale ad accettare la corte nerazzurra

L’Inter vuole fare sul serio per Djalo e in queste ultime ore avrebbe accelerato per convincere il centrale ad accettare la corte nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, la società starebbe spingendo con il giocatore del Lille siccome a giugno andrà in scadenza e già da gennaio potrebbe firmare per altri club. L’unico ostacolo sarebbe il possibile inserimento del Barcellona.

L’articolo Inter Djalo, accelerata per il centrale: le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG