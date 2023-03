Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha commentato la gara di domenica prossima tra Napoli e Milan al Maradona: le sue parole

Ospite a Sky, Giancarlo Padovan ha palato del prossimo Napoli-Milan di campionato. Le sue parole sulla sfida tra Leao e Kvaratskhelia:

«Dovrebbe contare di più Leao nel Milan, ma non sempre è stato così. Per quello che ci si aspetta da lui, per quello che ha fatto l’anno scorso, per quello che vale»

