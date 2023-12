Il giornalista Giancarlo Padovan ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter e sulla gara di sabato

Il giornalista Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport 24 ha detto la sua opinione sul Napoli elogiando anche l’Inter.

LE PAROLE – «Io credo che il Napoli come minimo pareggia. E’ possibile che vinca perché non sbaglia ancora dopo due partite. Viene da due sconfitte consecutive, non può accettare la terza. L’Inter può già involarsi sabato sera se domani viene fuori quel che mi aspetto».

L’articolo Padovan: «L’Inter deve pensare a sabato sera» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG