Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato degli obiettivi e della lotta scudetto con l’Inter

In conferenza stampa l’allenatore della Juventus Allegri ha delineato gli obiettivi in ottica scudetto: dove l’Inter è attualmente favorita.

ANIMA JUVE RITROVATA RISPETTO ALL’ULTIMA STAGIONE – «Non è rispetto all’anno scorso, quando ho detto che il primo obiettivo è superare i 38 punti è perché l’anno scorso abbiamo fatto un buon girone d’andata nonostante le difficoltà Il percepito non è la realtà in tutte le cose. Bisogna stare attenti e calmi e non fare altro. Facciamo un lavoro dove alla fine della partita devi portate i punti a casa. Migliorare la posizione di classifica dell’anno scorso è un obiettivo».

