Il giornalista Giancarlo Padovan si è espresso a Sky Sport sul momento dell’Inter di Inzaghi: il commento del tecnico nerazzurro sul momento

Padovan si è espresso così sul momento dell’Inter, le sue dichiarazioni:

«L’Inter ad oggi è più forte di tutte in Italia. E lo ha dimostrato anche in Champions League, perché col Benfica sarebbe dovuta finire 6-1! Il gap con il Milan, ad oggi, c’è. Se non avesse perso con il Sassuolo avrebbe già staccato. Io continuo a pensare che sarà il Napoli, alla lunga, l’unica antagonista in grado di competere con l’Inter».

L'articolo Padovan: «L'Inter è la più forte di tutti, la rivale non sarà il Milan» proviene da Inter News 24.

