Il giornalista ha espresso il suo parere sul finale di stagione dei nerazzurri

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan, ha parlato del finale di stagione che attende l‘Inter.

LE PAROLE- «Sei gol sono il sintomo di una squadra che sta benissimo. La squadra di Inzaghi è pronta per un finale di stagione importante, sia in campionato, dove sono sicuro possa andare in Champions, che nella stessa Champions, dove si giocherà alla grande con il Milan l’accesso alla finale»

L’articolo Padovan: «L’Inter è pronta per un finale importante» proviene da Inter News 24.

