Il giornalista ha parlato ed elogiato il tecnico nerazzurro

Luigi Garlando, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato ed elogiato l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

LE PAROLE-«Il modo con cui ha riacceso l’Inter non è assolutamente banale e merita l’evidenziatore. Si diceva che avesse problemi col turnover e di sostituzioni. Ieri ne ha cambiati 6 rispetto al match con la Lazio e nessuno se n’è accorto. Ora il tecnico sposta uomini e funzioni all’interno del modulo che ha sempre rispettato. Questa è la sensazione: che Simone, sballottato tra critiche, difficoltà e fuoco amico, è cresciuto molto in mestiere e conoscenze. Anche agli occhi della squadra. E sta traghettando l’Inter verso il doppio euroderby nel modo migliore. Inutile dire che il 6-0 di Verona entrerà nella testa del Diavolo e, da qui al 10 maggio, lavorerà come un tarlo»

L’articolo Garlando esalta Inzaghi: «E’ cresciuto molto in mestiere e conoscenze» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG