Il giornalista Giancarlo Padovan ha una visione diversa sulla situazione dell’Inter, così parla su Sky Sport.

Ecco le parole del giornalista Giancarlo Padovan a Sky Sport, esprime così il suo pensiero sulla situazione dell’Inter: “Abbiamo visto due squadre che si sono accese in determinanti risultati. L’Inter non è in crisi o meglio è in crisi di risultati. Ha fatto una buona partita, non meritava di perdere ma i problemi continuano a persistere sia in difesa che in porta.“

Edin Dzeko

Conclude così il giornalista a Sky Sport: “Handanovic qualche responsabilità inizia ad avere, difesa sbandata e sbadata sul secondo gol. Poi anche un po’ di sfortuna come il gol annullato a Dzeko e la trasversa di Calhanoglu. Primo tempo quasi dominato ma la Roma non molla mai.“

A TMW, Sconcerti parla così dell’Inter: “Impossibile per l’Inter parlare adesso di ambizioni. Se c’è una responsabilità di Inzaghi, deve essere totale, deve partire dalla psicologia di squadra e abbracciare quella incerta della società. Lui non è all’altezza dei problemi attuali nerazzurri.“

