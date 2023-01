Sono queste le parole di Giancarlo Padovan, ecco cosa dice il giornalista su Sky Sport 24 sull’Inter in vista del Monza.

Ecco le parole di Giancarlo Padovan, su Sky Sport 24 parla di Inter e Monza tra poco in sfida, così il giornalista: “Lukaku-Dzeko non li toccherei nemmeno io, hanno fatto bene contro il Napoli. Anche Acerbi ha fatto un partitone contro il Napoli. Inzaghi fa bene a cambiare poco contro il Monza, l’Inter ora deve incamerare punti e sperare che il Napoli perda qualcosa per strada“.

Ivan Zazzaroni parla così a Deejay Football Club, sui nerazzurri: “L’Inter contro il Napoli ha fatto una grande partita, quello che serviva per uccidere l’avversario. Anche il Napoli dietro ha fatto qualche cappellata. Dimarco era sempre libero. Kvaratskhelia? Giusto far fluire il gioco, ma se è fallo è fallo. Monza-Inter? Per me X2“.

