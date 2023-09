Giancarlo Padovan a Calciomercato.com ha esperesso la sua opinione sul mercato del Milan. Ecco le sue parole

Le parole di Giancarlo Padovan a Calciomercato.com sul mercato del Milan:

«Sia come sia, Taremi non c’è, Okafor non è un centravanti, Jovic è un acquisto solo nominale e il Milan, nonostante il buon calcio praticato anche contro il Newcastle, si scopre essere una squadra incompleta. Al di là del disastroso derby, troppa è la dipendenza da Giroud e, in subordine, da Leao. Il mercato è chiuso e tra gli svincolati non c’è nulla che faccia al caso di Pioli. Però il problema esiste e, soprattutto, è emerso prima del tempo»

