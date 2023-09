Su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha commentato così gli ultimi sviluppi dell’inchiesta Prisma che riguarda la Juve.

PADOVAN – «Torino non era competente. Nel frattempo, però, la Juventus ha subito uno stillicidio mediatico gravissimo, fatto di indiscrezioni pilotate ad arte e di atti che, anziché rimanere secretati, sono diventati pubblici. Non credo che si debba dichiararsi juventini per rilevare quanto questa vicenda sia inaccettabile e abbia provocato guasti irrimediabili. Ma se si affronta un’inchiesta come fosse già un processo non si rende un servizio né alla giustizia, né alla verità».

