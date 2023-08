Padovan: «Sanchez all’Inter? Un acquisto scellerato» Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Giancarlo Padovan, ha commentato il ritorno di Alexis Sanchez all‘Inter.

LE PAROLE- «È un acquisto scellerato. Innanzitutto via un elemento di ventinove anni e ne arriva uno di trentaquattro. In più Sanchez è un mina spogliatoi, perché quando non gioca assilla l’allenatore con richieste e malumori. Francamente non lo avrei ripreso, anche perché l’ultima volta per andarsene chiese una buonuscita di quattro milioni»

