Giancarlo Padovan analizza così la situazione in casa bianconera sul mercato. Il giornalista lancia un avviso alla Juve

Giancarlo Padovan, a Radio Sportiva, ha così analizzato la situazione del calciomercato bianconero.

LE PAROLE – «In questo momento alla Juve occorre vendere per non sacrifare un top: Alex Sandro, Zakaria, McKennie ma anche Bonucci. Giuntoli può fare molte cose, ha un contratto di 5 anni, ma deve da subito far vedere di avere idee precise e chiare».

The post Padovan: «Se la Juve non vuole perdere i top può fare solo così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG