Su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha parlato della situazione di Paul Pogba in casa Juve.

PADOVAN – «Deve essere chiaro, anche se crudele, che questa sarà la stagione della sua completa resurrezione o dell’addio. Certo, volendo, Pogba può ancora trascinarsi tra la panchina e il campo per qualche stagione, ma in ogni caso la sua apparirebbe per quel che è: una fine precoce».

