Padovan sicuro: «Scudetto? Tra poco sarà soltanto Inter» Le parole del giornalista sulla lotta scudetto

Intervenuto ospite di Sky Sport, Giancarlo Padovan, ha espresso la sua sulla lotta scudetto:

«Sono convinto che il campionato si possa chiudere presto, ricalcando quello dello scorso anno con l‘Inter al posto del Napoli. Il gioco è migliorato, anche i più critici convergono sull’Inter e riconoscono la potenza, la forza e le prospettive di vittoria di Simone Inzaghi. Non è Inter-Juve, è soltanto Inter: tra poco i bianconeri non ci saranno più e i nerazzurri correranno da soli. Non credo che ci possano essere altre squadre come il Napoli o il Milan»

